Olly | La mia storia è stata sporcata Il gesto di Venditti e Ramazzotti

Dilei.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 è stato sicuramente l’anno di Olly. Per il giovane cantante un anno di grandi soddisfazioni, culminato con la vittoria al Festival di Sanremo. Ma in mezzo a tanta gioia c’è stata anche altrettanta sofferenza, come spiegato dal diretto interessato. A colpire soprattutto certi attacchi gratuiti, certe malelingue che hanno ferito il 24enne genovese, tra i musicisti più apprezzati dalle nuove generazioni. Finito, inevitabilmente, anche al centro della cronaca rosa. Olly dopo la vittoria a Sanremo, soddisfazioni e lacrime. Da un anno esatto Tutta vita di Olly è nella top 10 degli album FIMI. 🔗 Leggi su Dilei.it

olly la mia storia 232 stata sporcata il gesto di venditti e ramazzotti

© Dilei.it - Olly: “La mia storia è stata sporcata”. Il gesto di Venditti e Ramazzotti

In questa notizia si parla di: olly - storia

Testo e significato di Brutta Storia, Emma con Olly e July per la nuova avventura in Island

Nella Brutta storia di Emma c'entrano ancora una volta Olly e Juli, e questo ci ricorda una lezione di vita

olly mia storia 232Olly: "La mia &#232; una bella storia, ma l’hanno sporcata. La televisione mi spaventa: non riesco ad averci a che fare" - Il vincitore di Sanremo 2025 si racconta: "Dopo le polemiche sulla vittoria, ho sofferto. Secondo msn.com

olly mia storia 232Olly, stasera e domenica concerti alla Fiumara: “Passo oltre le critiche social e resto con i piedi per terra” - Il vincitore di Sanremo Olly pronto ai due live di stasera e domenica alla Fiumara: “Ho rifiutato San Siro, a giugno il mio primo stadio sarà il Ferraris” ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Olly Mia Storia 232