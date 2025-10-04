Olly in formato tour | Non sono mainstream vivo nel mio pubblico

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova, 4 ottobre 2025 –  Olly ricomincia da Olly. Anzi, dal successo di un album come Tutta vita, appena rieditato in versione espansa col titolo Tutta vita (sempre) per sostenere le fortune del tour, venti show completamente esauriti così come i tre della grande festa in programma tra gli spalti dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Si comincia oggi e domani ancora da casa, Genova appunto, per proseguire alla volta di altre dieci città, tra cui Bologna, 8 ottobre e 16 marzo, Milano, 10 ottobre e 20 marzo, Firenze, 10 e 11 marzo, Pesaro, 13 marzo. “Tenendo fede al titolo dell’album, di ‘vita’ in questi mesi ce n’è stata tantissima” ammette il vincitore di Sanremo, all’anagrafe Federico Olivieri, con quel Balorda nostalgia ancora quinto in classifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

olly in formato tour non sono mainstream vivo nel mio pubblico

© Quotidiano.net - Olly in formato tour: “Non sono mainstream, vivo nel mio pubblico”

In questa notizia si parla di: olly - formato

olly formato tour sonoOlly in formato tour: “Non sono mainstream, vivo nel mio pubblico” - “Nel brano “Il brivido della vita“ rivendico il diritto di sentirmi un deficiente. Riporta quotidiano.net

olly formato tour sonoOlly: la scaletta dei concerti del tour 2025 - Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Olly: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia. Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Olly Formato Tour Sono