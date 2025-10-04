Olly in formato tour | Non sono mainstream vivo nel mio pubblico
Genova, 4 ottobre 2025 – Olly ricomincia da Olly. Anzi, dal successo di un album come Tutta vita, appena rieditato in versione espansa col titolo Tutta vita (sempre) per sostenere le fortune del tour, venti show completamente esauriti così come i tre della grande festa in programma tra gli spalti dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Si comincia oggi e domani ancora da casa, Genova appunto, per proseguire alla volta di altre dieci città, tra cui Bologna, 8 ottobre e 16 marzo, Milano, 10 ottobre e 20 marzo, Firenze, 10 e 11 marzo, Pesaro, 13 marzo. “Tenendo fede al titolo dell’album, di ‘vita’ in questi mesi ce n’è stata tantissima” ammette il vincitore di Sanremo, all’anagrafe Federico Olivieri, con quel Balorda nostalgia ancora quinto in classifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: olly - formato
FIMI Top 100 settimana 40/2025: Olly torna in vetta negli album e piazza 15 brani nei singoli. Debuttano Rondodasosa, The Zen Circus e Tropico. Male gli internazionali. Tutte le Top 20 su @allmusicitalia - X Vai su X
È arrivato il nuovo vinile di Olly – Tutta Vita (Sempre)! Un disco che sprigiona energia, leggerezza e vibrazioni positive, pronto a diventare la colonna sonora perfetta delle tue giornate. Dal Sanremo alle classifiche, Olly ci regala un album che è… davvero tut - facebook.com Vai su Facebook
Olly in formato tour: “Non sono mainstream, vivo nel mio pubblico” - “Nel brano “Il brivido della vita“ rivendico il diritto di sentirmi un deficiente. Riporta quotidiano.net
Olly: la scaletta dei concerti del tour 2025 - Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Olly: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia. Riporta donnaglamour.it