Genova, 4 ottobre 2025 – Olly ricomincia da Olly. Anzi, dal successo di un album come Tutta vita, appena rieditato in versione espansa col titolo Tutta vita (sempre) per sostenere le fortune del tour, venti show completamente esauriti così come i tre della grande festa in programma tra gli spalti dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Si comincia oggi e domani ancora da casa, Genova appunto, per proseguire alla volta di altre dieci città, tra cui Bologna, 8 ottobre e 16 marzo, Milano, 10 ottobre e 20 marzo, Firenze, 10 e 11 marzo, Pesaro, 13 marzo. “Tenendo fede al titolo dell’album, di ‘vita’ in questi mesi ce n’è stata tantissima” ammette il vincitore di Sanremo, all’anagrafe Federico Olivieri, con quel Balorda nostalgia ancora quinto in classifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Olly in formato tour: “Non sono mainstream, vivo nel mio pubblico”