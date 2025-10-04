Olly e il suo ' Tutto Vita Tour' alla Reggia di Caserta
Olly si esibirà alla Reggia di Caserta. Tappa attesissima quella del 3 luglio 2026 del talentuoso vincitore di Sanremo per il suo ‘Tutta Vita Tour 2025-2026’. Il ‘Tutta Vita Tour’ partirà dall’RDS Stadium di Genova e si disclocherà in 20 tappe per tutta la Penisola. Dopo il grande successo dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
