Olly e il suo ' Tutto Vita Tour' alla Reggia di Caserta

Olly si esibirà alla Reggia di Caserta. Tappa attesissima quella del 3 luglio 2026 del talentuoso vincitore di Sanremo per il suo ‘Tutta Vita Tour 2025-2026’. Il ‘Tutta Vita Tour’ partirà dall’RDS Stadium di Genova e si disclocherà in 20 tappe per tutta la Penisola. Dopo il grande successo dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Olly porta il suo "Tutta la vita tour" alla Reggia di Caserta - Il cantautore genovese, reduce dal trionfo sanremese, si prepara a un epilogo maestoso per il suo tour più importante: dopo lo stadio di Genova e Rock in Roma, il gran finale sarà nel cortile del Pala

