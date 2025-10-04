Oliveira entusiasta | Il Cagliari con Pisacane sta facendo bene Pesante l’assenza di quel giocatore

Oliveira analizza il momento del Cagliari: «Pisacane sta facendo un gran lavoro. Senza Belotti si perde tanto» A due giorni dalla delicata sfida tra Cagliari e Udinese, l’ex attaccante rossoblù Luis Oliveira ha rilasciato un’intervista esclusiva nella quale ha commentato l’attuale momento della squadra sarda, oggi guidata da Fabio Pisacane. Il belga-brasiliano, grande ex del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Oliveira entusiasta: «Il Cagliari con Pisacane sta facendo bene. Pesante l’assenza di quel giocatore»

#SBK | Mercato piloti 2026: Miguel Oliveira passa alle derivate di serie col team BMW ROKiT ? di: Alyoska Costantino Articolo completo qui https://www.p300.it/sbk-mercato-piloti-2026-miguel-oliveira-passa-alle-derivate-di-serie-col-team-bmw-rokit/ [ - facebook.com Vai su Facebook

