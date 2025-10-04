A Bormio, dove sono aperti numerosi cantieri olimpici, è crollato un soffitto dello Ski Stadium in corso di realizzazione ai piedi della pista Stelvio. Si tratta di una delle opere che non sono in carico alla governativa Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico), bensì al Piano Lombardia, finanziato dalla Regione Lombardia e da Cal spa, la società per azioni Concessioni autostradali lombarde. Il cedimento ha interessato una vasta porzione del controsoffitto della palazzina principale. È composto da una struttura metallica che sostiene una serie di assi in legno che fungono da copertura. L’incidente è avvenuto nel cantiere, mentre era in corso l’installazione da parte degli operai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, crolla il controsoffitto dello Ski Stadium di Bormio durante l’installazione. Nessun operaio ferito