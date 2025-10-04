Olimpiadi crolla il controsoffitto dello Ski Stadium di Bormio durante l’installazione Nessun operaio ferito

Ilfattoquotidiano.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bormio, dove sono aperti numerosi cantieri olimpici, è crollato un soffitto dello Ski Stadium in corso di realizzazione ai piedi della pista Stelvio. Si tratta di una delle opere che non sono in carico alla governativa Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico), bensì al Piano Lombardia, finanziato dalla Regione Lombardia e da Cal spa, la società per azioni Concessioni autostradali lombarde. Il cedimento ha interessato una vasta porzione del controsoffitto della palazzina principale. È composto da una struttura metallica che sostiene una serie di assi in legno che fungono da copertura. L’incidente è avvenuto nel cantiere, mentre era in corso l’installazione da parte degli operai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

olimpiadi crolla il controsoffitto dello ski stadium di bormio durante l8217installazione nessun operaio ferito

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, crolla il controsoffitto dello Ski Stadium di Bormio durante l’installazione. Nessun operaio ferito

In questa notizia si parla di: olimpiadi - crolla

olimpiadi crolla controsoffitto skiDisavventura a cinque cerchi. Crolla controsoffitto del Lounge - I responsabili dell’appalto: "Non ci saranno comunque ritardi nell’ultimazione dello Ski Stadium" ... Lo riporta msn.com

olimpiadi crolla controsoffitto skiBormio, disavventura olimpica: crolla il controsoffitto del Family Lounge dello Ski Stadium - Nessun ferito dentro l'edificio che tra pochi mesi ospiterà alcune gare di sci alpino del Giochi Olimpici Invernali Milano- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Olimpiadi Crolla Controsoffitto Ski