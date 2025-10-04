Oggi Monza sarà blindata | tutte le strade chiuse per il maxi corteo e per la partita
Oggi le strade di Monza saranno ancora bloccate: dopo il corteo pro Flotilla di giovedì sera, lo sciopero generale di ieri, oggi 4 ottobre si torna di nuovo in piazza con il maxi corteo organizzato dai Comitati No Pedemontana.Il percorso del corteo Un evento che è in programma da mesi e che vedrà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: oggi - monza
Oggi il Pride Monza: la “via frocis” piace a pochi. Il patrocinio del Comune, però, resta
Farmacie di turno a Monza aperte oggi, 15 luglio 2025
L’amichevole. Monza, subito Maric. In gol anche Pessina. Test ok con l’Alcione. Oggi c’è l’AlbinoLeffe
In attesa dello sciopero di oggi, nuova mobilitazione per Gaza a Monza ieri pomeriggio. Agli ospedali di Monza, Desio e Vimercate il flash-mob con la lettura dei nomi degli operatori sanitari morti nella Striscia dall'inizio della guerra. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi #ItalianGP @F1 all'@Autodromo_Monza: ed è sempre una grande emozione - X Vai su X