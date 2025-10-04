Oggi Monza sarà blindata | tutte le strade chiuse per il maxi corteo e per la partita

Oggi le strade di Monza saranno ancora bloccate: dopo il corteo pro Flotilla di giovedì sera, lo sciopero generale di ieri, oggi 4 ottobre si torna di nuovo in piazza con il maxi corteo organizzato dai Comitati No Pedemontana.Il percorso del corteo Un evento che è in programma da mesi e che vedrà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it