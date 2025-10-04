Oggi la Giornata dei locali storici | quelli aperti in Toscana

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 3 ottobre 2025 - C’è un’Italia che si assaggia con lo stesso gusto con cui viene raccontata. È l’Italia dei locali storici, che oggi aprono le porte per la quinta giornata nazionale a loro dedicata. Il tema di questa edizione è “ La storia e il gusto ” e l’invito è semplice e irresistibile: entrare dove la memoria profuma di caffè, il legno ha la brillantezza del tempo ben custodito e il menù parla la lingua dei secoli. Visite guidate, degustazioni e proposte speciali scandiscono una giornata che attraversa la Penisola e vede la Toscana tra i protagonisti più importanti. Quest’anno l’Associazione Locali Storici d’Italia, organizzatrice dell’evento, ha chiamato come ambasciatrice Maddalena Fossati Dondero, direttrice della rivista “La Cucina Italiana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

oggi la giornata dei locali storici quelli aperti in toscana

© Lanazione.it - Oggi la Giornata dei locali storici: quelli aperti in Toscana

In questa notizia si parla di: oggi - giornata

Dimaro day 7: oggi mezza giornata di riposo

13 agosto, la 'riscossa' dei mancini. Oggi è la loro giornata

Oggi è la Giornata del chewing gum, icona pop sotto la lente della scienza

oggi giornata locali storiciGiornata nazionale dei locali storici d’Italia, ecco le attività toscane che aprono le loro porte - Sabato 4 ottobre i bar, i ristoranti e gli alberghi di tutto il Paese accoglieranno numerosi visitatori. Scrive lanazione.it

oggi giornata locali storiciUna giornata per festeggiare i Locali Storici d'Italia: viaggio tra i luoghi simbolo d'Italia - Il 4 ottobre torna la Giornata nazionale: appuntamenti, tour, degustazioni per celebrare secoli di storia, arte e gusto. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Giornata Locali Storici