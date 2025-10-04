Oggi la Giornata dei locali storici | quelli aperti in Toscana
Firenze, 3 ottobre 2025 - C’è un’Italia che si assaggia con lo stesso gusto con cui viene raccontata. È l’Italia dei locali storici, che oggi aprono le porte per la quinta giornata nazionale a loro dedicata. Il tema di questa edizione è “ La storia e il gusto ” e l’invito è semplice e irresistibile: entrare dove la memoria profuma di caffè, il legno ha la brillantezza del tempo ben custodito e il menù parla la lingua dei secoli. Visite guidate, degustazioni e proposte speciali scandiscono una giornata che attraversa la Penisola e vede la Toscana tra i protagonisti più importanti. Quest’anno l’Associazione Locali Storici d’Italia, organizzatrice dell’evento, ha chiamato come ambasciatrice Maddalena Fossati Dondero, direttrice della rivista “La Cucina Italiana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
