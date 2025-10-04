Oggi è San Francesco dal 2026 sarà festa nazionale per il patrono d’Italia

(Adnkronos) – Oggi si festeggia San Francesco, il Patrono d'Italia in onore del quale dal prossimo anno, a partire dal 4 ottobre 2026, sarà indetta nuovamente festa nazionale, come recentemente stabilito dal Senato. Minuto, quasi cieco, stremato dalle malattie, con le mani e i piedi segnati dalle stimmate, Francesco, ancora prima di essere un grande santo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Buon San Francesco, oggi 4 ottobre 2025/ Frasi e immagini per l’onomastico, pensieri e scatti speciali - Buon San Francesco oggi 4 ottobre 2025: scopriamo un po' di frasi, immagini e di pensieri ad hoc per questa giornata speciale da dedicare a tutti i Francesco ... Secondo ilsussidiario.net

San Francesco d’Assisi, il Santo che continua a insegnarci cos’è l’umanità - San Francesco d'Assisi è una figura che trascende i confini della fede per diventare un simbolo universale di umanità. Si legge su libreriamo.it