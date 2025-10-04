Oggi 4 ottobre San Francesco d’Assisi | il Patrono d’Italia sposato con Madonna povertà

Patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi è tra i santi più conosciuti a livello mondiale e più venerati nella storia. La sua vocazione alla povertà e la sua adesione radicale al Vangelo colpiscono ieri come oggi. La figura di San Francesco d'Assisi, che si ricorda oggi 4 ottobre, è tra le più conosciute e venerate dei.

San Francesco d’Assisi, 4 ottobre 2025/ Oggi si celebra il Patrono d’Italia: sarà Festa Nazionale dal 2026 - Il 4 ottobre è il giorno dedicato a San Francesco d'Assisi: dal 2026, per il Patrono d'Italia, questo giorno sarà considerato Festa Nazionale. Si legge su ilsussidiario.net

San Francesco d'Assisi: 4 ottobre sarà ancora Festa nazionale - Accadde oggi: Il 4 ottobre è anche la Giornata Mondiale degli animali istituita in sintonia con lo spirito di San Francesco, patrono degli animali ... Da lapressa.it