Officina smaltiva rifiuti speciali illegalmente | scatta il sequestro titolari denunciati
Gli agenti della Polizia Locale a Capaccio Paestum è stata scoperta un’attività di smaltimento illecito in un’officina meccanica del territorio. Dalle indagini è emerso che il titolare accumulava da tempo rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti dalle riparazioni delle auto, senza alcuna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Rifiuti, denuncia penale e attività interdetta per gommista che smaltiva illecitamente copertoni Nella giornata di ieri, in Via Calliope/Fondo Romeo, le telecamere di sorveglianza hanno immortalato una persona intenta ad abbandonare numerosi pneumatic - facebook.com Vai su Facebook
Capaccio Paestum, rifiuti speciali pericolosi in un’officina meccanica: denunciato il titolare - Proseguono i controlli per la lotta all’inquinamento ambientale nell’ambito del Comune di Capaccio Paestum da parte del personale del Nucleo di Polizia Locale. Lo riporta infocilento.it
Officina trasformata in discarica abusiva: scatta il sequestro a Capaccio Paestum - Una vasta operazione di controllo ambientale ha portato ieri mattina alla scoperta di un deposito illecito di rifiuti speciali all’interno di un’officina meccanica ... Da msn.com