Officina smaltiva rifiuti speciali illegalmente | scatta il sequestro titolari denunciati

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Polizia Locale a Capaccio Paestum è stata scoperta un’attività di smaltimento illecito in un’officina meccanica del territorio. Dalle indagini è emerso che il titolare accumulava da tempo rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti dalle riparazioni delle auto, senza alcuna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: officina - smaltiva

officina smaltiva rifiuti specialiCapaccio Paestum, rifiuti speciali pericolosi in un’officina meccanica: denunciato il titolare - Proseguono i controlli per la lotta all’inquinamento ambientale nell’ambito del Comune di Capaccio Paestum da parte del personale del Nucleo di Polizia Locale. Lo riporta infocilento.it

officina smaltiva rifiuti specialiOfficina trasformata in discarica abusiva: scatta il sequestro a Capaccio Paestum - Una vasta operazione di controllo ambientale ha portato ieri mattina alla scoperta di un deposito illecito di rifiuti speciali all’interno di un’officina meccanica ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Officina Smaltiva Rifiuti Speciali