Oddio ma è lei La famosa a Casa a prima vista | il pubblico se ne accorge come è andata a finire

Chi l’avrebbe mai detto che a movimentare l’ultima puntata settimanale di “Casa a prima vista” sarebbe stata proprio la famosa? L’attrice e comica romana, da sempre amatissima per la sua ironia contagiosa e per le numerose apparizioni in programmi televisivi, si è trasformata per una sera nella cliente più inattesa del format di Real Time. Stavolta non c’erano sketch o battute, ma un obiettivo concreto: trovare la casa dei suoi sogni nella zona sud della Capitale. Lei ha messo subito le carte in tavola, presentando richieste precise e non certo banali. Desiderava una villetta indipendente, con un living ampio e cucina accogliente, tre camere da letto, due bagni e una cabina armadio in grado di contenere i tanti costumi di scena che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it