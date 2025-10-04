Oceana – Parte 3 – Ultima parte | il canto della struttura

Lortica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secona parte Oceana – Fratelli di pietra e mare Per anni, avevano dormito nelle profondità della crosta terrestre, considerando la vita organica un esperimento fallito, un rumore di fondo tollerabile. Ma il “canto” che aveva unito umani e Olytridi, proiettando la coscienza fino al cielo, aveva superato la soglia. Per i Fundak, l’infezione aveva lasciato la capsula di Petri dell’oceano e minacciava di contaminare l’intero sistema. L’esperimento era finito. Era ora di sterilizzare il laboratorio. «Non possiamo parlare loro con le emozioni, e non possiamo combatterli con la forza,» disse Sylas, la rivelazione che si formava nella sua mente. 🔗 Leggi su Lortica.it

oceana 8211 parte 3 8211 ultima parte il canto della struttura

© Lortica.it - Oceana – Parte 3 – Ultima parte: il canto della struttura

In questa notizia si parla di: oceana - parte

Fratelli di pietra e mare (Seconda parte racconto Oceana)

The Last of Us Parte 3 si farà mai? Neil Druckmann afferma che una possibilità c'è - Sì, ci sarà una stagione 3 di The Last of Us, che ovviamente continuerà a coprire il secondo videogioco, visto che la seconda stagione non chiuderà la storia di Ellie, Joel ed Abby. Lo riporta multiplayer.it

The Last of Us Parte 3 è già in sviluppo e uscirà dopo Fazioni, secondo un noto insider - Naughty Dog potrebbe aver già iniziato lo sviluppo di The Last of Us Parte 3, che dovrebbe uscire per forza di cose dopo il multiplayer standalone Fazioni. Scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Oceana 8211 Parte 3