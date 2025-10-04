Oceana – Parte 3 – Ultima parte | il canto della struttura
Secona parte Oceana – Fratelli di pietra e mare Per anni, avevano dormito nelle profondità della crosta terrestre, considerando la vita organica un esperimento fallito, un rumore di fondo tollerabile. Ma il “canto” che aveva unito umani e Olytridi, proiettando la coscienza fino al cielo, aveva superato la soglia. Per i Fundak, l’infezione aveva lasciato la capsula di Petri dell’oceano e minacciava di contaminare l’intero sistema. L’esperimento era finito. Era ora di sterilizzare il laboratorio. «Non possiamo parlare loro con le emozioni, e non possiamo combatterli con la forza,» disse Sylas, la rivelazione che si formava nella sua mente. 🔗 Leggi su Lortica.it
Fratelli di pietra e mare (Seconda parte racconto Oceana)
