Una manifestazione a due facce. Quella bella, dei 100mila richiamati in piazza da Cgil e sindacati di base per la causa palestinese. E quella brutta, con poche decine di ragazzi a volto coperto che attaccano le forze dell'ordine e riescono a trascinare altre centinaia di persone in un assalto a distanza tra una carreggiata e l'altra della tangenziale, rintuzzato da poliziotti e carabinieri con lacrimogeni e idrante. La giornata milanese dello sciopero generale pro Gaza si apre alle 9 a Porta Venezia, che a quell'ora già deborda di gente. Diecimila alla partenza, diventeranno almeno 60-70mila: "Siamo 100mila", la cifra tonda degli organizzatori.

Occupata la Tangenziale. Sassaiola e idranti