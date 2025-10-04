Occupata la Tangenziale Sassaiola e idranti
Una manifestazione a due facce. Quella bella, dei 100mila richiamati in piazza da Cgil e sindacati di base per la causa palestinese. E quella brutta, con poche decine di ragazzi a volto coperto che attaccano le forze dell’ordine e riescono a trascinare altre centinaia di persone in un assalto a distanza tra una carreggiata e l’altra della tangenziale, rintuzzato da poliziotti e carabinieri con lacrimogeni e idrante. La giornata milanese dello sciopero generale pro Gaza si apre alle 9 a Porta Venezia, che a quell’ora già deborda di gente. Diecimila alla partenza, diventeranno almeno 60-70mila: "Siamo 100mila", la cifra tonda degli organizzatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Roma, il corteo per Gaza raggiunge la tangenziale: «Ora blocchiamo tutto». Poi l'ingresso a La Sapienza, occupata la facoltà di Lettere
Roma, il corteo per Gaza entra alla Sapienza: occupata la facoltà di Lettere. Cinquantamila manifestanti bloccano la Tangenziale
Corteo per Gaza a Milano, «siamo 100mila». Tangenziale est occupata, in campo la polizia |Bologna, cariche e tafferugli in autostrada
#Milano Sassi e bottigliette contro la polizia dalla carreggiata nord della tangenziale occupata. Le forze dell’ordine hanno risposto lanciando lacrimogeni. I manifestanti sono arretrati. - facebook.com Vai su Facebook
"A #Parma è stata occupata tangenziale nord" https://ilfattoquotidiano.it/live-post/2025/10/03/sciopero-generale-mezzi-treni-ritardi-landini-diretta-news/8147654/… #SCIOPEROGENERALE #BLOCCHIAMOTUTTO #TUTTALITALIA #STOPALGENOCIDIO - X Vai su X
Tangenziale occupata a Milano, la Polizia usa anche gli idranti - Sono arrivati rinforzi di Polizia e carabinieri sulla tangenziale est di Milano bloccata dai manifestanti al termine del corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale. Riporta msn.com
A Milano sassi contro Polizia che risponde con lacrimogeni e idranti - Dalla carreggiata nord della tangenziale di Milano occupata, i manifestanti hanno lanciato pietre e bottigliette contro le forze dell'ordine schierate dalla parte opposta. Segnala ansa.it