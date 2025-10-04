Occhio Napoli il Genoa è carico | l’avvertimento è davvero inaspettato

Per il Napoli è arrivato un avvertimento inaspettato per la gara di domani con il Genoa.  Il Napoli, dopo aver battuto lo Sporting CP in Champions League, giocherà domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa. Gli azzurri, visto anche il ko subito a Milano contro gli uomini di Allegri, dovranno fare di tutto per tornare al successo prima della per lasciare spazio alle nazionali. Ma il Genoa, considerando i soli due punti rimediati nelle prime cinque giornate di campionato, non ha la minima intenzione di fare da agnello sacrificale. Anzi, proprio della squadra guidata da Patrick Vieira è arrivato un avvertimento al Napoli di Antonio Conte che ha davvero spiazzato tutti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

