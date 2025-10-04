oboromi | Il primo emulatore Nintendo Switch 2 scritto in Rust è già realtà IN SVILUPPO

Mentre i primi fortunati possessori di Nintendo Switch 2 stanno ancora scoprendo i segreti della nuova console, dal mondo open source arriva una notizia che farà discutere: oboromi, il primo emulatore proof-of-concept per Switch 2, è già disponibile su GitHub. UNA SFIDA TECNOLOGICA A DIR POCO AUDACE A poco più di quattro mesi dal lancio ufficiale della console (avvenuto il 5 giugno 2025), la comparsa di oboromi rappresenta un vero e proprio record nel mondo dell’emulazione. Scritto interamente in Rust, questo progetto open source dimostra come la comunità di sviluppo sia riuscita a decifrare l’architettura della nuova console Nintendo in tempi sorprendentemente brevi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

