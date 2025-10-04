' Obiettivo Giovani' | Caritas e scuola per il benessere e l' nclusione dei ragazzi a rischio
Sarà presentato lunedì 6 ottobre 2025 alle 9, nell'Aula Magna del ‘Liceo Statale Alessandro Manzoni’ di Caserta, il progetto interdiocesano “Obiettivo Giovani”, frutto della collaborazione sinergica tra la Caritas Diocesana di Caserta e Caritas Diocesana di Capua. Il progetto, elaborato da un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
