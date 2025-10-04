La serie televisiva Obi-Wan Kenobi, trasmessa su Disney+, rappresenta un importante capitolo nell’universo di Star Wars, riaccendendo l’interesse dei fan e offrendo nuove prospettive sulla figura iconica del Maestro Jedi. Questo approfondimento analizza le origini del progetto, il suo impatto sul pubblico e le possibilità future legate alla saga di Obi-Wan Kenobi. origini e sviluppo del progetto. una trilogia pianificata e le prime idee. Il racconto di Obi-Wan Kenobi affonda le sue radici nel 2017, quando si discusse di una trilogia dedicata al personaggio interpretato da Ewan McGregor. La proposta prevedeva un arco narrativo che avrebbe esplorato la crisi interiore di Obi-Wan dopo la caduta di Anakin Skywalker, con l’obiettivo di mostrare la sua evoluzione spirituale e il ritorno alla fiducia nel Force. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Obi-wan kenobi: da trilogia cancellata a serie disney