Obesità e disfunzioni metaboliche | visione multidisciplinare

CEGLIE MESSAPICA - C'è un prima e un dopo nell'approccio alla cura dell'obesità. Lo spartiacque è rappresentato dalla legge appena approvata dal Parlamento e che riconosce, prima in Europa, l'obesità come una patologia cronica recidivante. Se n'è discusso a Ceglie Messapica nel corso del.

L'Italia è il primo Paese al mondo ad approvare una legge che riconosce l'obesità come una vera e propria malattia «progressiva e recidivante». Il Senato ha approvato infatti in via definitiva nel testo già licenziato dalla Camera, del Ddl (As 1483) che detta dis

Malattie metaboliche rare. Dal 15 settembre le terapie enzimatiche sostitutive non solo in ospedale - La Regione riorganizza il percorso di accesso alla somministrazione con quattro diverse opzioni per la somministrazione delle cure salvavita a chi soffre di malattie metaboliche ereditarie rare.

Fegati metabolici espiantati mantenuti in vita artificialmente grazie alle macchine di perfusione - Le malattie metaboliche fanno parte delle malattie rare e sono causate da difetti genetici che interessano le vie biochimiche che regolano i processi necessari alla cellula per metabolizzare ...