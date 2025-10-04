Obblighi non rispettati e nuove violenze ai familiari | revocati i domiciliari finisce in carcere

GALLIPOLI – Da cinque mesi era finito agli arresti domiciliari dopo essere stato bloccato dagli agenti del commissariato in seguito alle continue violenze in famiglia e aggressioni nei confronti di chi tentava di fermarlo, poliziotti compresi.Ora la sua misura detentiva si è aggravata ed nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

