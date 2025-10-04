Obblighi non rispettati e nuove violenze ai familiari | revocati i domiciliari finisce in carcere
GALLIPOLI – Da cinque mesi era finito agli arresti domiciliari dopo essere stato bloccato dagli agenti del commissariato in seguito alle continue violenze in famiglia e aggressioni nei confronti di chi tentava di fermarlo, poliziotti compresi.Ora la sua misura detentiva si è aggravata ed nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: obblighi - rispettati
Obblighi non rispettati e nuove violenze ai familiari: revocati i domiciliari, finisce in carcere https://ift.tt/Gdl1vRM https://ift.tt/Pen6cZh - X Vai su X
Chi guida le società partecipate del Comune di Rimini? Stipendi, ruoli e trasparenza (o mancanza) dei manager pubblici. Un viaggio nei vertici delle controllate tra compensi, curriculum e obblighi di legge (non sempre rispettati) - facebook.com Vai su Facebook
Obblighi non rispettati e nuove violenze ai familiari: revocati i domiciliari, finisce in carcere - Inasprita la misura cautelare nei confronti di un 30enne gallipolino finito agli arresti già nel maggio scorso in seguito alle continue violenze in famiglia e alle aggressioni nei confronti di chi ten ... Da lecceprima.it