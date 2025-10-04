Oasis Bonehead ha il cancro alla prostata e annuncia la pausa dal tour Il chitarrista | Ci vediamo in Sud America
Paul “Bonehead” Arthurs, storico chitarrista e cofondatore degli Oasis, ha annunciato di essere affetto da un tumore alla prostata. Per affrontare una nuova fase del trattamento, l'artista sarà costretto a sospendere temporaneamente la sua partecipazione al tour mondiale della band. L'annuncio. La notizia è stata diffusa direttamente da Arthurs, 60 anni, con un post su Instagram: il musicista ha spiegato che la diagnosi è arrivata all’inizio dell’anno, ma le terapie stanno dando risultati incoraggianti. Nonostante il decorso positivo, dovrà saltare le prossime tappe del tour in Corea del Sud, Giappone e Australia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
