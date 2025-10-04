A proposito della credibilità residua del giornalismo italiano. È raro, ma succede, che un colonnino firmato dal comitato , o un comunicato sindacale, spieghi più cose di un saggio sull’omologazione dei media e dei cervelli di chi ci lavora. Ieri è stato uno di quei giorni, trascorso all’insegna della mobilitazione collettiva. Tutti a fare qualcosa d’importante, di unico e di grande: chi occupa stazioni, autostrade e università e chi ne racconta le gesta. C’è un tormento dietro: quello di chi avrebbe voluto scioperare e scendere in piazza con Elly Schlein, Maurizio Landini e gli altri. Però fa il giornalista, che non è un mestiere politicamente neutrale, ma è parte della missione, e per di più sa che quello sciopero proclamato così, senza preavviso, puzza d’illegalità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

O scioperi per Gaza o scrivi per Gaza