O anche No domani su Rai 3 | inclusione sociale disabilità e diritti

Roma, 4 ott. (askanews) – “O anche No”, il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda domani, domenica 5 ottobre, su Rai 3, a partire dalle ore 10.20 circa e in replica lunedì notte alle ore 1 circa. Paola Severini Melograni intervista Hilary C. Franco, sacerdote statunitense, diplomatico della Santa Sede e autore del libro “Ho amato la Chiesa. Un ragazzo del Bronx al servizio di sei Papi”. Con lui si parla di anzianità e persone con una disabilità mentale, e di come sia cambiato – nel tempo – il loro rapporto con la Chiesa e i sacramenti. “Nel Vangelo – afferma – troviamo la risposta a tutte le domande”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it