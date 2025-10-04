Nuvolosità variabile in serata possibili deboli piogge

A Bergamo oggi giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0.8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3974m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Il commento Il tempo a Bergamo per questo sabato: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

