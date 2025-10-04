Nuovo stadio Scaroni | Ci aspettiamo un sostanziale aumento dei ricavi
In un'intervista per 'milanofinanza.it', il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del destino di San Siro e delle aspettative del club sul nuovo stadio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Stadio, Scaroni: "Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, momento in cui verseremo a Palazzo Marino i primi 73 milioni di euro. Da quel momento potrà partire la progettazione nei dettagli del nuovo stadio che abbiamo già affidato a Norman + Partne
PARLA SCARONI Paolo Scaroni a Milano Finanza: "Nuovo stadio? Inizio dei lavori nel 2027, il nostro obiettivo è completare lo stadio nel 2030. Prime partite nella stagione 2030-2031? Idealmente sì. Gerry Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan pe
