Nuovo stadio Scaroni | Ci aspettiamo un sostanziale aumento dei ricavi

In un'intervista per 'milanofinanza.it', il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del destino di San Siro e delle aspettative del club sul nuovo stadio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nuovo stadio scaroni aspettiamoScaroni sul nuovo stadio: “Prima partita nel 2030. Ci aspettiamo un aumento dei ricavi” - Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di Milano Finanza sul nuovo stadio. Lo riporta gianlucadimarzio.com

nuovo stadio scaroni aspettiamoMilan, Scaroni “Nel 2030 la prima partita nel nuovo stadio, Cardinale vuole rimanere proprietario per molto tempo” - 2 minuti per la lettura MILANO (ITALPRESS) – “Nel 2030 la prima partita nel nuovo stadio. Segnala quotidianodelsud.it

