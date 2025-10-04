Nuovo Stadio Inter | Affare Privato o Beneficio Pubblico?

Inter, Marotta su San Siro: “Milano deve garantire un nuovo stadio” Il progetto per il nuovo stadio di Milano, con l’abbattimento (parziale o totale) del Meazza e la vendita dell’area a Inter e Milan per circa 197 milioni di euro, solleva un dibattito acceso su chi beneficerà maggiormente dall’operazione: i cittadini L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Nuovo Stadio Inter: Affare Privato o Beneficio Pubblico?

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

Stadio, Scaroni: "Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, momento in cui verseremo a Palazzo Marino i primi 73 milioni di euro. Da quel momento potrà partire la progettazione nei dettagli del nuovo stadio che abbiamo già affidato a Norman + Partne - X Vai su X

PARLA SCARONI Paolo Scaroni a Milano Finanza: "Nuovo stadio? Inizio dei lavori nel 2027, il nostro obiettivo è completare lo stadio nel 2030. Prime partite nella stagione 2030-2031? Idealmente sì. Gerry Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan pe - facebook.com Vai su Facebook

“Mancano i soldi”: allarme sul nuovo stadio di Inter e Milan - Una volta incassato il sì per poter acquisire la proprietà dello stadio di San Siro e tutte le aree circostanti, Inter e Milan dovranno completare al più presto l’operazione. Da passioneinter.com

Stadio, affare da 1,5mld. Le cifre del prestito: c’è lo scenario del finanziamento ponte - Inter e Milan si muovono concretamente per il nuovo stadio, dopo l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro ... Lo riporta msn.com