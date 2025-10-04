Nuovo portale della salute | servizi digitali accessibili semplici e integrati

Brindisireport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Dal 7 ottobre online il nuovo Portale della salute della Regione Puglia. Servizi più accessibili e una nuova esperienza digitale per i cittadini pugliesi, rinnovati anche i portali delle aziende sanitarie e ospedaliere.Martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 9, sarà online il nuovo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - portale

Epipoli presenta il nuovo portale B2B MyGiftCard Business

Alertgate: il nuovo servizio del portale etichettatura per la sicurezza prodotti

Nasce viedisangiovanni.it: il nuovo portale digitale del Centro Commerciale Naturale

FVG. Nasce il nuovo portale informatico Sesamo. Fascicolo elettronico e servizi a portata di click - Il nuovo portale darà modo ai medici di consultare nell'immediato tutti i dati del paziente. Da quotidianosanita.it

'Salute Basilicata', nuovi servizi attivi online e sull'app - "Un passo concreto verso una sanità più efficiente, realmente orientata alle esigenze quotidiane delle persone". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Portale Salute Servizi