Sul lungomare Pinzon di Igea Marina sono apparsi in questi giorni transenne, uomini e mezzi, per l’inizio della creazione del nuovo waterfront. Un grande progetto di rigenerazione urbana che riguarderà parte pubblica e privata. Accanto all’opera pubblica da 3 milioni di euro, finanziata da Comune e Regione, inizia a muoversi qualcosa anche per ristoranti, bar e chioschi, che operano sul chilometro di lungomare, dal bagno 64 a piazza Alda Merini. "Siamo molto contenti della riqualificazione – raccontano alcuni proprietari delle attività – A differenza del lungomare di Bellaria, quello di Igea Marina coinvolge molte più aree private. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo lungomare, privati pronti a investire"