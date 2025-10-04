Nuovo codice della strada cos’è il ‘rimando dinamico’ e perché rende incomprensibile il testo

Roma, 4 ottobre 2025 - Anche il nuovo codice della strada risulta illeggibile per i continui rimandi ad altre norme, in parole povere per il peso della burocrazia. "In Italia ci sono più di 160mila leggi, la metà sono regionali e locali. Un dato preoccupante se pensiamo che nel Regno Unito sono tremila, poco più di 5mila in Germania e 7mila in Francia. Praticamente, abbiamo un'ipertrofia, una bulimia legislativa. Le norme sono tante e scritte male. Molte adottato la tecnica del rinvio”. Parte da questa premessa Luigi Vingiani, avvocato e presidente nazionale Confederazione giudici di pace. Le leggi e il rinvio (c’è anche quello dinamico). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

