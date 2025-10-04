Nuovo allarme droni e disagi all’aeroporto di Monaco poi riprendono i voli

(Adnkronos) – Nuovo 'allarme' droni e disagi all'aeroporto di Monaco. "A causa del rilevamento di droni, il 4 ottobre 2025 è stato posticipato l'avvio delle operazioni di volo", è l'avviso pubblicato sul sito web dell'aeroporto, con la precisazione che "a partire dalle 7 riprendono gradualmente le operazioni di volo" e che "ci saranno ritardi per .

Allarme droni in Germania, Bild: "Avvistati su sito militare". Segnalazioni in Belgio - Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti. Riporta tg24.sky.it