Nuovo allarme droni e disagi all’aeroporto di Monaco poi riprendono i voli

(Adnkronos) – Nuovo 'allarme' droni e disagi all'aeroporto di Monaco. "A causa del rilevamento di droni, il 4 ottobre 2025 è stato posticipato l'avvio delle operazioni di volo", è l'avviso pubblicato sul sito web dell'aeroporto, con la precisazione che "a partire dalle 7 riprendono gradualmente le operazioni di volo" e che "ci saranno ritardi per .

