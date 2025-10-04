Nuovo allarme droni all’aeroporto di Monaco Ripresa graduale dei voli dalle 7
Berlino, 4 ottobre 2025 - Nuovo 'allarme' droni e disagi all'aeroporto di Monaco. "A causa del rilevamento di droni, il 4 ottobre 2025 è stato posticipato l'avvio delle operazioni di volo", è l'avviso pubblicato sul sito web dell'aeroporto, con la precisazione che "a partire dalle 7 riprendono gradualmente le operazioni di volo" e che "ci saranno ritardi per tutta la giornata". L'invito "a tutti i passeggeri" è a "consultare il sito web della propria compagnia aerea per informazioni prima di arrivare in aeroporto". TOPSHOT - Passengers sit and lie on benches next to their luggage at Munich International Airport in Munich, southern Germany, on early October 4, 2025, after reports of drone sightings again forced Munich airport to close and more than 30 flights had to be cancelled and left nearly 3,000 passengers stranded. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
