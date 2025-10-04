Nuovi corsi di studio in Abruzzo | a Ortona e Vasto due licei inediti per l’anno scolastico 2026 27

L’offerta formativa nelle scuole abruzzesi si arricchisce con l’attivazione di nuovi corsi di studio per l’anno scolastico 202627. In provincia di Chieti sono due le novità previste: un nuovo indirizzo del Liceo delle Scienze Umane a Ortona e l’apertura del Liceo del Made in Italy a Vasto.Nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

