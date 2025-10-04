Nuovi cassonetti Parte la raccolta del vetro bianco
Avviata, per ora solo in centro a Civitanova, la raccolta differenziata del vetro bianco: dovrà essere conferito in contenitori diversi da quelli riservati per il vetro di colore marrone e verde. Ne sono stati posizionati in strada circa 250, nuovi, verdi, con adesivi specifici che li identificano per gettare le bottiglie e i barattoli, senza tappi, di colore bianco e di colore marrone e verde. Il progetto prevede anche la dotazione di tre nuovi automezzi elettrici per raccogliere in maniera separata innanzitutto le due macro tipologie di vetro (bianco e colorato), lasciando aperta la possibilità di valutare in futuro una ulteriore raccolta differenziata del marrone, arrivando quindi a differenziare le tre diverse tipologie di imballaggi in vetro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
