Nuova Nissan Qashqai 2028 | prime info sul nuovo modello

Non ci sono ancora conferme ufficiali su una generazione totalmente nuova (post-2027) del Nissan Qashqai che dovrebbe uscire nel 2028-29, ma ci sono diverse anticipazioni e indizi utili che permettono di ipotizzare come potrebbe evolvere. Ecco un riepilogo di tutto quello che si sa si può ragionevolmente aspettarsi, basato sulle fonti più recenti + analisi. Cosa sappiamo già. Aggiornamento del modello attuale (“facelift”) Il Qashqai terza generazione (introdotto nel 2021) ha già ricevuto una revisione per il 2025 che include: Nuovo design del frontale, griglia più ampia e fanali LED più affilati. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

