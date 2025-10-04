Nuova diga quasi ultimato il primo maxi cassone

Venerdì 3 ottobre 2025 il viceministro Edoardo Rixi, il commissario straordinario Marco Bucci, i subcommissari Carlo De Simone e Ugo Ballerini e il presidente AdSP Matteo Paroli hanno potuto osservare la parte della diga, che a oggi emerge dalle acque al largo di Genova e hanno assistito alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nuova diga foranea, i cassoni posati salgono a undici

Nuova diga, posato il 12esimo cassone: a che punto sono i lavori

Nuova diga, per la costruzione materiali dai dragaggi nei porti di La Spezia e Marina di Carrara

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha approvato un prestito da 300 milioni di euro per il progetto della nuova Diga di Genova che vale 937 milioni complessivi e "destinato a rivoluzionare il porto ligure e a rafforzarne il ruolo nei traffici del Mediterrane

Nuova diga, quasi ultimato il primo maxi cassone - Il 16 ottobre verrà posizionato lungo la dorsale della nuova diga foranea, salvo condizioni meteomarine avverse. Come scrive genovatoday.it

NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA: VICEMINISTRO RIXI, COMMISSARIO STRAORDINARIO BUCCI E PRESIDENTE ADSP MATTEO PAROLI VISITANO I CANTIERI DI VADO LIGURE DOVE ... - La visita è poi continuata a Vado Ligure, dove si stanno realizzando i mega cassoni che saranno lunghi 67 metri, larghi 30 metri e alti 33 metri, in parallelo a quella dei cassoni di dimensioni ... Riporta ilnautilus.it