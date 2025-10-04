Nuova antenna a Cerretti | Niente pericoli

SANTA MARIA A MONTE A Cerretti, su un’area privata, verrà installata una nuova antenna per la telefonia mobile a tecnologia 5G. "La società Inwit a fine 2024 aveva contattatato il Comune per richiedere la disponibilità di aree pubbliche nella zona collinare di Santa Maria a Monte al fine di coprire una zona carente del segnale telefonico – spiga la sindaca Manuela Del Grande – Gli fu comunicato epressamente che non vi erano aree pubbliche utili a tale scopo, motivo per cui Inwit ha stretto accordi con i privati individuando un’area consona all’installazione delle proprie apparecchiature". "La richiesta di Inwit – continua il sindaco – ha scaturito una conferenza dei servizi che ha coinvolto vari enti e originando un confronto che si è prorogato fino ad agosto, concludendosi con il decreto della Regione Toscana in base al quale veniva concesso parere positivo al rilascio dell’autorizzazione, considerato che nessun ente coinvolto ha espresso valutazioni negative sul progetto, limitandosi a sole prescrizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

