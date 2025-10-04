Nuoto parte la Coppa del Mondo | i convocati dell’Italia Ceccon guida gli azzurri in America

Il nuoto torna protagonista sul panorama internazionale con la Coppa del Mondo. Due tappe andranno in scena negli USA (Carmel e Westmont) e una in Canada (a Toronto), distribuite su nove giorni di gara in tre weekend (10-12, 17-19, 23-25 ottobre). Il circuito prevede un montepremi complessivo di 1,2 milioni di dollari, con un bonus da 10.000 dollari statunitensi per ogni record del mondo e per le crown (le vittorie nella stessa specialità in tutti gli appuntamenti9. Ai nastri di partenza ci saranno diverse stelle, come la canadese Summer McIntosh, l’australiana Kaylee McKeown, i britannici Adam Peatry e Dylan Carter, gli statunitensi Regan Smith e Gretchen Walsh. 🔗 Leggi su Oasport.it

