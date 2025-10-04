Nuoto parte la Coppa del Mondo | i convocati dell’Italia Ceccon guida gli azzurri in America
Il nuoto torna protagonista sul panorama internazionale con la Coppa del Mondo. Due tappe andranno in scena negli USA (Carmel e Westmont) e una in Canada (a Toronto), distribuite su nove giorni di gara in tre weekend (10-12, 17-19, 23-25 ottobre). Il circuito prevede un montepremi complessivo di 1,2 milioni di dollari, con un bonus da 10.000 dollari statunitensi per ogni record del mondo e per le crown (le vittorie nella stessa specialità in tutti gli appuntamenti9. Ai nastri di partenza ci saranno diverse stelle, come la canadese Summer McIntosh, l’australiana Kaylee McKeown, i britannici Adam Peatry e Dylan Carter, gli statunitensi Regan Smith e Gretchen Walsh. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nuoto - parte
LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte! Paltrinieri vuole essere protagonista
LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con i preliminari del duo tecnico
LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: in corso l’ultima parte del secondo gruppo. L’Italia seconda tiene botta nei preliminari
NUOVO SERVIZIO IN ESCLUSIVA! Dal 16 ottobre parte il Percorso di Educazione Alimentare integrato con nuoto e fitness . Guidati da un consulente nutrizionale, scoprirai: Il tuo stato di salute Le abitudini alimentari e di vita Come definire i t - facebook.com Vai su Facebook
TEAM VENETO NUOTO: DA PALAZZO MORONI PARTE UNA NUOVA STAGIONE DI SUCCESSI https://irog.it/?p=21152 @comunepadova #nuoto #sports #teamveneto #nuotoitaliano #alessandramao #nuotoveneto #NuotoGiovanile #campioniazzurri #nuoto - X Vai su X
Il 10 e 11 ottobre A Golfo Aranci tappa di Coppa del Mondo - Cagliari La Coppa del mondo di nuoto in acque libere ritorna per il terzo anno consecutivo nello scenario di Golfo Aranci. Riporta lanuovasardegna.it
CdM Golfo Aranci. Presentata la tappa conclusiva. - 186 atleti dall’Europa, 47 dalle Americhe, 36 dall’Asia, 4 dall’Oceania 1 dall’Africa. Scrive nuoto.com