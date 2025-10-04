Nulla osta dall’estero Doppio caso
Ben 162 istanze di nulla osta per far arrivare lavoratori da altri Paesi attraverso i flussi. Un numero esagerato, che ha destato qualche dubbio alla Prefettura di Brescia che, dopo rilascio in automatico dei nulla osta, come previsto dalla legge, ha aveva avviato verifiche in merito all’effettiva titolarità delle istanze e alla veridicità dell’asseverazione ad esse allegata. La società non ha, però, dato alcun riscontro, pertanto la Prefettura ha revocato il provvedimento (febbraio 2024). Nel frattempo, però, alcuni lavoratori erano arrivati in Italia, a Brescia in particolare, e si sono poi rivolti al Tar di Brescia, perché si sono ritrovati senza occupazione e senza permesso di restare in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Nulla osta dall’estero. Doppio caso - Un doppio caso che, al di là della cronaca, attesta le difficoltà del sistema dei click day per gestire i flussi di immigrazione, come denuncia da anni la campagna “ Ero Straniero “. Secondo ilgiorno.it
