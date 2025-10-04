Nubifragi e danni del luglio 2023 | dalla Regione mezzo milione per le opere di ripristino in sei Comuni del Legnanese
Legnano (Milano), 4 ottobre 2025 – Arrivano nuovi fondi per i comuni colpiti dai nubifragi che, tra il 4 e il 31 luglio del 2023, misero in ginocchio gran parte della Lombardia. Nel Legnanese sono stati stanziati complessivamente quasi 500mila euro, risorse che rientrano negli 11,8 milioni del Fondo per le emergenze nazionali distribuiti dal Dipartimento di Protezione civile. I finanziamenti serviranno a sostenere lavori di ripristino e messa in sicurezza delle città. L’elenco dei Comuni . Nel dettaglio, i contributi andranno a Canegrate (163.650,34 euro), Cerro Maggiore (52.460 euro), Legnano (129. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
