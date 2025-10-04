Novoli giardini fuori controllo | il Comitato Cittadini per Firenze presenta un esposto in Procura
Firenze, 4 ottobre 2025 – Un esposto per denunciare la situazione ormai insostenibile che si è venuta a creare a Novoli, per la precisione nei giardini delle Medaglie d’Oro, tra via Baracca e via Corelli, ma anche nei giardinetti poco distanti di via Toscanini. Il Comitato Cittadini per Firenze ha deciso di passare alle vie di fatto dopo che “da mesi i cittadini della zona assistono ad episodi sempre più gravi”. L’area verde, infatti, fino a pochi anni fa piacevole luogo di socialità per bimbi, famiglie e anziani, è diventata zona di bivacco, spaccio e violenza. “Tutto questo rende impossibile la fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini”, si legge nell’esposto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
