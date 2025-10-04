Novità sulle bollette in arrivo dei risparmi | ecco cosa cambia da gennaio

Ci sono novità per l'anno 2026, novità che si riscontreranno anche nelle bollette. Con l'approvazione da parte del governo del Documento programmatico di finanza pubblica, ci saranno importanti possibilità di risparmio. I cambiamenti si vedranno a partire dal prossimo primo gennaio. Se ci sarà conferma nella prossima legge di Bilancio, a partire dal 2026 ci saranno dei cambiamenti sul mercato elettrico. Saranno infatti proposti dei contratti di fornitura più trasparenti e flessibili, che garantiranno ai clienti un minore rischio di oscillazioni che portano inevitabilmente a variazioni di prezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

