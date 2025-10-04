Novità sulle bollette in arrivo dei risparmi | ecco cosa cambia da gennaio

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono novità per l'anno 2026, novità che si riscontreranno anche nelle bollette. Con l'approvazione da parte del governo del Documento programmatico di finanza pubblica, ci saranno importanti possibilità di risparmio. I cambiamenti si vedranno a partire dal prossimo primo gennaio. Se ci sarà conferma nella prossima legge di Bilancio, a partire dal 2026 ci saranno dei cambiamenti sul mercato elettrico. Saranno infatti proposti dei contratti di fornitura più trasparenti e flessibili, che garantiranno ai clienti un minore rischio di oscillazioni che portano inevitabilmente a variazioni di prezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

novit224 sulle bollette in arrivo dei risparmi ecco cosa cambia da gennaio

© Ilgiornale.it - Novità sulle bollette, in arrivo dei risparmi: ecco cosa cambia da gennaio

In questa notizia si parla di: novit - bollette

novit224 bollette arrivo risparmiNovità sulle bollette, in arrivo dei risparmi: ecco cosa cambia da gennaio - A partire dal primo gennaio arriveranno degli sconti in bolletta, ma non saranno per tutti; ecco chi potrà beneficiarne ... Lo riporta msn.com

Bollette della luce, risparmi fino a 60 euro grazie al «mercato libero più conveniente». Prezzo fisso e variabile: ecco quale conviene - Le offerte di energia elettrica a prezzo fisso del mercato libero tornano ad essere più vantaggiose rispetto a quelle del mercato tutelato. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Novit224 Bollette Arrivo Risparmi