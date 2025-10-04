Nove morti si cercano sette persone Dramma in mare il terribile annuncio
Ancora morte nel Mediterraneo. Nove persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa: sette sono scomparse tra le onde sotto gli occhi dei compagni di viaggio, mentre altre due sono decedute dopo il soccorso a bordo della nave Humanity 1 dell’ONG tedesca Sos Humanity. L’imbarcazione aveva tratto in salvo 39 migranti superstiti, ma per alcuni non c’è stato nulla da fare. Il gruppo viaggiava a bordo di un gommone grigio, sovraffollato, con i comandi in avaria. Erano in gran parte profughi sudanesi in fuga dalla guerra, senza acqua né viveri, e si trovavano in balìa di onde alte fino a tre metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
