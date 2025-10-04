Novate truffa dei falsi affitti | giovane donna derubata di 4mila euro

Ilnotiziario.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le truffe degli affitti continuano a colpire a Novate. Un sistema subdolo poiché deruba persone in stato di necessità. Il sistema è sempre lo stesso: cartelli con scritto “Affittasi da privato” esposti davanti a palazzi di grandi dimensioni (perché in quelli piccoli i residenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: novate - truffa

novate truffa falsi affittiAssalto al cimitero a Saronno; affitto falso a Novate, perde 4000 euro | ANTEPRIMA - La notizia di apertura del Notiziario di questa settimana arriva da Saronno, dove il cimitero è stato preso di mira da un clamoroso saccheggio: rubati ... ilnotiziario.net scrive

novate truffa falsi affittiRoma, truffa sugli affitti: falsi contratti per intascare la caparra - 23enne arrestato in flagranza: con documenti falsi proponeva lo stesso appartamento a più persone. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Novate Truffa Falsi Affitti