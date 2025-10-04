Una collaborazione all’insegna dell’innovazione sostenibile: RadiciGroup, punto di riferimento nel settore delle soluzioni tessili eco-compatibili, ha affiancato Ferragamo nella creazione di Nova – The evolution of a “Star”, un progetto di eco-design che reinterpreta in chiave circolare una delle borse iconiche della maison. L’iniziativa prende vita all’interno del Monitor for Circular Fashion (M4CF), l’osservatorio della SDA Bocconi School of Management che riunisce aziende, istituzioni e stakeholder del settore TCLF (Textile, Clothing, Leather, Footwear), con l’obiettivo di accelerare la transizione verso modelli di business più sostenibili e circolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Nova, la borsa iconica di Ferragamo diventa sostenibile grazie a RadiciGroup