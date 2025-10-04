Notte da incubo | Alle 4 del mattino gente che grida vomita e lancia bottiglie

Monzatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una notte in bianco in via Bergamo e il risveglio questa mattina 4 ottobre è stato con vista “campo di guerra”. Sul marciapiede cocci di bottiglie di birra, resti di bevute, vomito e urina. Una notte da dimenticare quella appena trascorsa e che un residente della via della movida ha deciso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

