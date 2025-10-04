Notte da incubo | Alle 4 del mattino gente che grida vomita e lancia bottiglie

Ancora una notte in bianco in via Bergamo e il risveglio questa mattina 4 ottobre è stato con vista “campo di guerra”. Sul marciapiede cocci di bottiglie di birra, resti di bevute, vomito e urina. Una notte da dimenticare quella appena trascorsa e che un residente della via della movida ha deciso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: notte - incubo

Notte da incubo per la leggenda della Juventus: i ladri svaligiano la stanza dei trofei

Notte da incubo: scende dal treno, aggredito a bottigliate. “Più in basso e moriva”

Notte da incubo per una donna a Milano: sequestrata, picchiata e violentata dall'ex

Campagne allagate, l’acqua entra nelle case: notte da incubo per una decina di famiglie https://ift.tt/UE4XtSW https://ift.tt/YBX6rfd - X Vai su X

Il Mostro di Firenze: le prime ombre di un incubo. Era una tranquilla notte di fine estate, il 21 agosto 1968, quando tutto ebbe inizio. Una coppia venne trovata senza vita, crivellata di colpi, in un’auto appartata nella campagna di Signa, vicino Firenze. Nessuno, - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, a Noale muro d'acqua e notte da incubo: squadre di soccorso impegnate fino alle 4 del mattino con pompe e sacchi di sabbia - Ottanta millimetri di acqua per metro quadro, una pioggia scrosciante per più di due ore non ha lasciato tregua. Riporta ilgazzettino.it

Un dolore che non dorme mai, l’incubo di un padre notte dopo notte: "Salvatemi da mio figlio drogato" - Dramma familiare a Pesaro, il grido di un 80enne invalido: "Mi sveglio con le sue grida alle 4 del mattino: vuole solo i soldi" ... msn.com scrive