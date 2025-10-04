Nota disciplinare a 25 classi di un liceo per lo sciopero pro-Gaza | genitori si ribellano ma la dirigente chiarisce | Applicato il regolamento
La partecipazione allo sciopero generale del 3 ottobre in sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla è costata una sanzione disciplinare a centinaia di studenti di un liceo ad Agrigento. Venticinque classi hanno ricevuto una nota tramite il registro elettronico con cui la dirigente scolastica ha comunicato che la riammissione alle lezioni sarebbe avvenuta solo con l'accompagnamento di un genitore. La decisione ha scatenato immediate proteste tra famiglie e studenti, trasformando il caso in una questione politica che ha raggiunto il Parlamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: nota - disciplinare
