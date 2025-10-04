Norme sul rischio sismico | competenze del Genio Civile ' traslocano' ai Comuni

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato con trenta voti favorevoli e tre astenuti il Disegno di legge ‘Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico'. Tale norma prevede il trasferimento dal Genio Civile ai Comuni, alle Unioni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: norme - rischio

Lettera Ue su Unicredit, violate norme, rischio revoca Dpcm

Lettera Ue su Unicredit, violate norme, rischio revoca Dpcm

La provincia che brucia: incendio anche a Siano, ecco le norme comportamentali per ridurre il rischio roghi

Allevamento montano a rischio: Coldiretti Piemonte chiede al ministero di rivedere le norme sul pascolamento - X Vai su X

Il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento - facebook.com Vai su Facebook

Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano - Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ... Riporta radioradicale.it

Terremoto Campi Flegrei, il presidente della Commissione su rischio sismico Bicchielli: «Rendere sistemica normativa a sostegno prevenzione e interventi» - «In queste ore il nostro pensiero va soprattutto ai cittadini dei Campi Flegrei che vivono un vero e proprio dramma. Secondo ilmattino.it