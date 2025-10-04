Norma Cossetto martire delle foibe | l’anniversario del suo sacrificio ricordato anche a Roma e Novara

Secoloditalia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norma Cossetto, infoibata il 1943 a soli 23 anni dai titini, rimane un’eroina unica nella storia nazionale. E nel giorno dell’anniversario della sua morte, tanti hanno voluto ricordarne il sacrificio, dai presidenti delle due Camere, La Russa e Fontana, dal presidente della Regione, Francesco Rocca, al co-presidente di Ecr, Nicola Procaccini. Ricordata in molte città italiane, da Novara a Roma.  Le parole del presidente del Senato. “Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943, Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, fu torturata e uccisa dai partigiani titini. Il suo sacrificio, come quello di tante vittime delle foibe, resta una ferita profonda nella memoria nazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

norma cossetto martire delle foibe l8217anniversario del suo sacrificio ricordato anche a roma e novara

© Secoloditalia.it - Norma Cossetto, martire delle foibe: l’anniversario del suo sacrificio ricordato anche a Roma e Novara

In questa notizia si parla di: norma - cossetto

Il no a una via dedicata a Norma Cossetto diventa un caso, Fratelli d'Italia: "Il parere della Commissione va revisionato"

Rimossa la targa dedicata a Norma Cossetto: la rivendicazione di Genova antifascista

Genova, divelta la targa a Norma Cossetto: ennesima infamia antifascista

norma cossetto martire foibeFoibe: Scoccimarro, ricordare Norma Cossetto Ã¨ lezione di civiltÃ - "Ricordare Norma Cossetto non Ã¨ soltanto un dovere per le istituzioni e per il sottoscritto, che ha conosciuto la sorella Licia, le nipoti Loredana e Diana e la cugina ... Riporta ilgazzettino.it

norma cossetto martire foibe"Una rosa per Norma", cerimonia al Parco vittime delle foibe - Si svolgerà domani, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 11 a Perugia, presso il Parco Vittime delle Foibe, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 ... Come scrive perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Norma Cossetto Martire Foibe