Norma Cossetto martire delle foibe | l’anniversario del suo sacrificio ricordato anche a Roma e Novara

Norma Cossetto, infoibata il 1943 a soli 23 anni dai titini, rimane un’eroina unica nella storia nazionale. E nel giorno dell’anniversario della sua morte, tanti hanno voluto ricordarne il sacrificio, dai presidenti delle due Camere, La Russa e Fontana, dal presidente della Regione, Francesco Rocca, al co-presidente di Ecr, Nicola Procaccini. Ricordata in molte città italiane, da Novara a Roma. Le parole del presidente del Senato. “Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943, Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, fu torturata e uccisa dai partigiani titini. Il suo sacrificio, come quello di tante vittime delle foibe, resta una ferita profonda nella memoria nazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Norma Cossetto, martire delle foibe: l’anniversario del suo sacrificio ricordato anche a Roma e Novara

Il 4-5 ottobre ricordiamo la tragica morte di Norma Cossetto, Medaglia d'oro al merito civile e figura simbolo del dramma delle foibe. La @RegioneLazio non farà mai mancare il supporto alla comunità giuliano-dalmata, valorizzandone luoghi e storia, affinch - X Vai su X

In ricordo di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana rapita, torturata e infoibata dai comunisti titini solo perché italiana. In quelle foibe non si voleva gettare soltanto la vita di innocenti, ma l’italianità stessa di quei territori. Eppure, proprio lì, ancora oggi, a - facebook.com Vai su Facebook

