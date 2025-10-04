Norcia i fondi
NORCIA Sono stati trasferiti 2.080.000 euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria per i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale di Norcia che fanno parte del totale previsto dall’intervento che ammonta a 13.870.000 euro. Lo rende noto la struttura commissariale per la ricostruzione dopo il sisma 2016. I lavori rientrano nell’ Ordinanza speciale 11 del 15 luglio 2021 “Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia“. "Il nostro obiettivo era passare il prima possibile dalle norme ai cantieri, che è il vero segnale di quel cambio di passo che finalmente sta avvenendo nell’ Appennino centrale", sottolinea in una nota il commissario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
