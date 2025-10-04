Nonni e nipoti in festa al Palamostre

Alberto Andriola, fondatore della Zio Pino Baskin Udine, della quale è presidente. Claudio Bardini, docente e già allenatore di vertice nella pallacanestro. Paolo Fantoni, presidente dell’omonimo gruppo industriale, pronto a rendere merito «soprattutto alle nonne». E Dante Spinotti, regista. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

I super nonni Patrizia e Adolfo: “La nostra estate con 14 nipoti. Cucina, lavatrici e tanto amore”

Nonni e nipoti tornano a scuola insieme con il progetto "Impara l'arte e mettila da parte". Cercasi volontari over 65 nei quartieri Q2 e Q3

“Generazione a confronto 2.0, nonni e nipoti”: a Lanciano un pomeriggio dedicato ai piccoli e agli over 65

Nonni e nipoti insieme alla Scuola Canetta per condividere storie e valori comuni

#Nonni e #nipoti nella stessa casa: "Hanno perso la mamma. Noi avevamo una casa grande e così abbiamo cambiato la nostra vita". A @orasolaretv2000 la storia di Piero Pesce e Pasqualina D'Armiento. Rivedila su http://play2000.it/detail/11 #festadeinonni

Oggi è la Festa dei Nonni: la merenda il pasto più condiviso con i nipoti. Ascolto, confronto e condivisione - È la merenda il pasto che i nonni italiani preparano più spesso per i propri nipoti.

Festa dei Nonni, idee per passare una giornata insieme ai nipoti - Sono molte le modalità per passare del tempo di qualità insieme ai nonni, come cucinare una ricetta di famiglia, fare una passeggiata nella natura, organizzare una gita in un posto nuovo, o anche solo ...