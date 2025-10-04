Non vogliamo aspettare che un lupo aggredisca un uomo | agiamo
“Abbiamo chiesto a Ispra di intervenire su due casi specifici di lupi confidenti e aggressivi in Valsugana, oltre a quella per la zona di Ala. Per la seconda c’è stata data risposta positiva, che ha portato al prelievo dei giorni scorsi, mentre per la Valsugana abbiamo ricevuto risposta negativa”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: vogliamo - aspettare
Non avere paura di fallire… questa è la via per il successo! – LeBron James Da Amatori Nuoto Follonica vogliamo darti la spinta giusta: Promo 365 – un anno di palestra a soli 180€! ? Offerta valida fino al 15 ottobre. Non aspettare, il momento di ini - facebook.com Vai su Facebook
"Non vogliamo aspettare che un lupo aggredisca un uomo: agiamo" - “Abbiamo chiesto a Ispra di intervenire su due casi specifici di lupi confidenti e aggressivi in Valsugana, oltre a quella per la zona di Ala. Come scrive trentotoday.it