Non vogliamo aspettare che un lupo aggredisca un uomo | agiamo

Trentotoday.it | 4 ott 2025

“Abbiamo chiesto a Ispra di intervenire su due casi specifici di lupi confidenti e aggressivi in Valsugana, oltre a quella per la zona di Ala. Per la seconda c’è stata data risposta positiva, che ha portato al prelievo dei giorni scorsi, mentre per la Valsugana abbiamo ricevuto risposta negativa”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

"Non vogliamo aspettare che un lupo aggredisca un uomo: agiamo" - "Abbiamo chiesto a Ispra di intervenire su due casi specifici di lupi confidenti e aggressivi in Valsugana, oltre a quella per la zona di Ala.

